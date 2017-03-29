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  • 29.03, 18:14
    Восстание машин: робот присоединился к противникам Трампа и уничтожает его твиты. Twitter, США, Трамп Дональд, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Восстание машин: робот присоединился к противникам Трампа и уничтожает его твиты

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    Восстание машин: робот присоединился к противникам Трампа и уничтожает его твиты

    Восстание машин: робот присоединился к противникам Трампа и уничтожает его твиты

    Восстание машин: робот присоединился к противникам Трампа и уничтожает его твиты

      Акции против Дональда Трампа в Соединенных Штатах принимают все более причудливые формы.

      Против президента выступают даже роботы. Красная машина, вооруженная ножницами и зажигалкой, распечатывает твиты Трампа и демонстративно их сжигает. Процесс фиксируется на видео, а ролики хронометражем строго 26 секунд отправляются в официальный аккаунт президента.

      Пользователи Twitter шутят, что может понадобиться пепельница побольше, учитывая частоту появления новых сообщений в микроблоге главы Белого дома.

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