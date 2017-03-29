Восстание машин: робот присоединился к противникам Трампа и уничтожает его твиты

Акции против Дональда Трампа в Соединенных Штатах принимают все более причудливые формы.

Против президента выступают даже роботы. Красная машина, вооруженная ножницами и зажигалкой, распечатывает твиты Трампа и демонстративно их сжигает. Процесс фиксируется на видео, а ролики хронометражем строго 26 секунд отправляются в официальный аккаунт президента.



Пользователи Twitter шутят, что может понадобиться пепельница побольше, учитывая частоту появления новых сообщений в микроблоге главы Белого дома.