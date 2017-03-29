Глава Евросовета Туск получил письмо Мэй о запуске Brexit и приготовил ответ

Главной международной темой дня стал официально начатый Великобританией долгий выход из Евросоюза. Дональд Туск уже получил уведомление о запуске Brexit, последние формальности улажены. Теперь осталось лишь дождаться, когда Тереза Мэй выступит перед парламентом Соединенного Королевства.
Сегодня в Британии большой день. Эту дату теперь будут запоминать английские школьники на уроках истории. Правда, непонятно пока, с положительными или отрицательными комментариями учителя, потому что роль этого события для Британии пока неизвестна. «Британия вступает в неизвестность» — так звучит заголовок статьи на первой странице The Guardian. Тереза Мэй еще год назад считала выход из ЕС ошибкой. «Brexit — значит Brexit» — с этим пока единственным афоризмом она останется в истории.
Ее портрет за столом с ручкой напоминает торжественную регистрацию брака, в данном случае — его расторжение. Мэй подписала 8-страничный документ, который сегодня утром поездом в сопровождении дипломатов и охраны (вдруг кто по дороге похитит его и сожжет, а таких желающих очень много) был отправлен в Брюссель председателью Европейского совета Дональду Туску. Это официальное извещение Британии о выходе из ЕС. Просто послать Туску СМС Тереза Мэй не могла, нужно соблюдать протокол.
Туск едва ли удивился, получив депешу. У него уже готов ответ — декларация 27 стран-участниц Евросоюза с ответной реакцией. Разумеется, реакция ЕС отрицательная, ведь организацию покидает один из важнейших участников и доноров. Кроме того, нанесен большой ущерб репутации. Это первый случай, чтобы Евросоюз кто-либо добровольно покинул. До этого страны выстраивались в очередь, чтобы присоединиться. Вообще юридическая возможность выйти из Евросоюза появилась через много лет после его создания, в 2009-м.
Если верить результатам опроса, около 50% британцев рады сегодняшнему дню, 36% грустят. То есть изначальное соотношение 50 на 50, ведь Brexit произошел с минимальным перевесом голосов, сместилось. Часть тех, кто был против выхода из ЕС, сегодня испытывает только апатию, а 50% поют Happy Brexit to You и сравнивают сегодняшний день с Сочельником. Те, кто сегодня несчастен, как это было в день объявления результатов референдума, пришли на работу в трауре. Это три миллиона живущих в Британии европейцев и почти полтора миллиона переехавших на континент британцев. Никто не говорит, что будет с ними.
В выходные в столице прошел марш в поддержку Евросоюза. На него вышло 100 тысяч человек. Это немного. Остаться в ЕС хотят гораздо больше 100 тысяч, просто они понимают, что сопротивление бесполезно, второго референдума по Brexit не будет. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.
Ее портрет за столом с ручкой напоминает торжественную регистрацию брака, в данном случае — его расторжение. Мэй подписала 8-страничный документ, который сегодня утром поездом в сопровождении дипломатов и охраны (вдруг кто по дороге похитит его и сожжет, а таких желающих очень много) был отправлен в Брюссель председателью Европейского совета Дональду Туску. Это официальное извещение Британии о выходе из ЕС. Просто послать Туску СМС Тереза Мэй не могла, нужно соблюдать протокол.
Туск едва ли удивился, получив депешу. У него уже готов ответ — декларация 27 стран-участниц Евросоюза с ответной реакцией. Разумеется, реакция ЕС отрицательная, ведь организацию покидает один из важнейших участников и доноров. Кроме того, нанесен большой ущерб репутации. Это первый случай, чтобы Евросоюз кто-либо добровольно покинул. До этого страны выстраивались в очередь, чтобы присоединиться. Вообще юридическая возможность выйти из Евросоюза появилась через много лет после его создания, в 2009-м.
Если верить результатам опроса, около 50% британцев рады сегодняшнему дню, 36% грустят. То есть изначальное соотношение 50 на 50, ведь Brexit произошел с минимальным перевесом голосов, сместилось. Часть тех, кто был против выхода из ЕС, сегодня испытывает только апатию, а 50% поют Happy Brexit to You и сравнивают сегодняшний день с Сочельником. Те, кто сегодня несчастен, как это было в день объявления результатов референдума, пришли на работу в трауре. Это три миллиона живущих в Британии европейцев и почти полтора миллиона переехавших на континент британцев. Никто не говорит, что будет с ними.
В выходные в столице прошел марш в поддержку Евросоюза. На него вышло 100 тысяч человек. Это немного. Остаться в ЕС хотят гораздо больше 100 тысяч, просто они понимают, что сопротивление бесполезно, второго референдума по Brexit не будет. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.
Комментарии