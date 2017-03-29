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  • 29.03, 18:14
    Замдиректора Эрмитажа Новиков может быть причастен к «делу реставраторов». Минкульт РФ, Эрмитаж, аресты, выставки и музеи, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Замдиректора Эрмитажа Новиков может быть причастен к «делу реставраторов»

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    Замдиректора Эрмитажа Новиков может быть причастен к «делу реставраторов»

    Замдиректора Эрмитажа Новиков может быть причастен к «делу реставраторов»

      Заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова, отправленного по решению Лефортовского суда под домашний арест, подозревают в крупном мошенничестве.

      Как сообщил близкий к следствию источник, Новикова задержали по так называемому делу реставраторов. Год назад были арестованы 6 человек, которые, по версии следователей, украли у государства более 100 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию объектов культурного наследия, а именно Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, Псковского драматического театра.

      В создании преступной схемы обвиняют бывшего первого замминистра культуры Григория Пирумова. В Эрмитаже по поводу ситуации с арестом заместителя гендиректора по строительству пока молчат, вице-губернатора Петербурга эту историю прокомментировал скупо.

      По информации ТАСС, накануне по этому же делу был допрошен сын арестованного замдиректора Эрмитажа Артём Новиков. Он работает директором департамента строительства и реставраций Минкульта России. После разговора со следователем Новиков-младший задержан не был. Все подробности этой детективной истории смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня» в 19:00 на НТВ.

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