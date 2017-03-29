Путин снял с постов главу ГИБДД и уполномоченного при ЕСПЧ

Владимир Путин подписал указ об отставке ряда высокопоставленных силовиков и чиновников.
От занимаемой должности освобожден глава ГИБДД Виктор Нилов, который занимал этот пост с 2011 года.
Также в соответствии с указом, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, в отставку отправлены уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгий Матюшкин, руководитель управления СК по Чукотскому автономному округу Сергей Давыдов, глава управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы Александр Иванов, а также заместитель главного судебного пристава Татьяна Игнатьева.
Отметим, что ранее в СМИ появились слухи о реорганизации ГИБДД (сообщалось, что ведомство станет частью полицейской ППС) и скорой отставке Нилова. Однако высокопоставленный источник в МВД эти сообщения опроверг, подчеркнув, что Нилов рапорт об отставке не подавал.
Также в соответствии с указом, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, в отставку отправлены уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгий Матюшкин, руководитель управления СК по Чукотскому автономному округу Сергей Давыдов, глава управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы Александр Иванов, а также заместитель главного судебного пристава Татьяна Игнатьева.
Отметим, что ранее в СМИ появились слухи о реорганизации ГИБДД (сообщалось, что ведомство станет частью полицейской ППС) и скорой отставке Нилова. Однако высокопоставленный источник в МВД эти сообщения опроверг, подчеркнув, что Нилов рапорт об отставке не подавал.
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