Издевательство или креатив: цветные зайцы шокировали гостей контактного зоопарка

Посетители пензенского контактного зоопарка испытали шок, увидев в клетках разноцветных кроликов, черепах со стразами и блестящих ящериц. Как выяснилось, необычный внешний вид — это не природная особенность, а дело рук сотрудников зверинца. Зоозащитники и экологи называют это издевательствами над животными.

501 животные

зоопарки

крокодилы

Пенза

В контактном зоопарке небывалый наплыв гостей. Люди решили убедиться, что все о чем, говорят зоозащитники, правда. Появились сообщения, что владельцы зверинца жестоко обращаются с питомцами, а именно раскрашивают зайцев в яркие цвета, а ящериц и черепах оклеивают стразами.



Сотрудница контактного зоопарка: «В чем проблема? У нас зайчик пришел из сказки. Он пришел уже такой, он не разукрашенный. Это сказочный зайчик. Черепашки тоже пришли из сказки».



Из какой сказки пришли маленькие крокодилы, которым, как пожаловались посетители, заклеивали пасти сверкающим скотчем, сотрудники не поясняют, зато истории цветных зайцев они готовы рассказывать и взрослым и детям часами.



Яна Савина, экскурсовод: «Дети должны верить в сказку. В наше время сказки осталось очень мало. Зайчик у нас пришел из „Алисы в Стране чудес“. Зайчик у нас волшебный, он исполняет все желания и деток и взрослых. Также у нас есть кролик Пикачу. Черепашки у нас тоже вместе с зайкой пришли из сказки».



При этом сотрудники зверинца уверяют, что их разноцветным и блестящим обитателям столь творческий подход очень даже по вкусу. Тем более краска бывает сладкая, и они якобы периодически съедают ее. До сих пор никто не заболел и не умер.



Яна Зевлекамова, управляющая контактным зоопарком: «Мы используем пищевые красители. Это абсолютно безвредно как для животных, так и для детей. Краска смывается, но выглядит это достаточно эффектно, в том числе и на фотографиях».



В свою очередь зоозащитники и психологи уверены, что новая яркая внешность вредит не только животным, но и детям, которые после похода в зоопарк будут считать, что могут делать с питомцами что угодно



Лариса Иноземцева, зоозащитник: «Это для детей пример неправильного обращения. Ребенок будет видеть, что над животным можно измываться, можно рисовать. За этим может уже последовать и жестокое обращение».



Экологи которые также подключились к скандалу. Они уверены, что сказочный креатив — это издевательство, которое нужно немедленно остановить.



Вадим Петров, сопредседатель Экологической палаты России: «Любое вмешательство, любые химические средства, которые на зверей наносятся, любое сдерживание их естественных инстинктов — все это все приносит огромные страдания самим животным. Мы подготовим соответствующее заявление в прокуратуру и обязательно будем следить за развитием этих событий».



Скоро в зоопарк привезут енота, скунса и хамелеона. Трудно даже представить, какие невероятные образы придумают для них.