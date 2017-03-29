Силовики в Красноярске задержали банду вымогателей: видео

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых вымогателей, которые избили жителя Красноярска, а потом потребовали, чтобы он переоформил на них свой земельный участок стоимостью в 3 миллиона рублей.

101 вымогательство

задержание

Красноярск

Спецоперация прошла сразу по двум адресам одновременно, чтобы подозреваемые не успели предупредить друг друга. На записи, сделанной в момент задержания, видно, как бойцы СОБРа вбегают в офисное здание, находят нужный кабинет, где как ни в чем не бывало посетителей принимал юрист, которого правоохранители считают одним из вероятных преступников.



При виде полицейских в полной экипировке подозреваемый даже не пытался скрыться или оказать сопротивление. Его коллег, которые во время спецоперации находились в кабине, отпустили после проверки документов.