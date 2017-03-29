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  • 29.03, 15:12
    Силовики в Красноярске задержали банду вымогателей: видео. Красноярск, вымогательство, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Силовики в Красноярске задержали банду вымогателей: видео

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    Силовики в Красноярске задержали банду вымогателей: видео

    Силовики в Красноярске задержали банду вымогателей: видео

    Силовики в Красноярске задержали банду вымогателей: видео

      Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых вымогателей, которые избили жителя Красноярска, а потом потребовали, чтобы он переоформил на них свой земельный участок стоимостью в 3 миллиона рублей.

      Спецоперация прошла сразу по двум адресам одновременно, чтобы подозреваемые не успели предупредить друг друга. На записи, сделанной в момент задержания, видно, как бойцы СОБРа вбегают в офисное здание, находят нужный кабинет, где как ни в чем не бывало посетителей принимал юрист, которого правоохранители считают одним из вероятных преступников.

      При виде полицейских в полной экипировке подозреваемый даже не пытался скрыться или оказать сопротивление. Его коллег, которые во время спецоперации находились в кабине, отпустили после проверки документов.

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