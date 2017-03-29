«Не шутка»: в апреле к Земле приблизится комета

Комета
Туттля-Джакобини-Кресака появится в небе в ближайшее время.
Как сообщили в Московском планетарии, на минимальном расстоянии от Земли комета окажется 1 апреля.
Московский планетарий: «1 апреля комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле, и это не астрономическая шутка! Расстояние до нашей планеты составит всего 21 млн 231 тыс. 152 км».
Также отмечается, что максимально яркой комета будет 13 апреля, когда приблизится к Солнцу на минимальное расстояние. А 30 марта комета перейдет в созвездие Дракона и будет видна в течение всей ночи в околозенитной части неба.
Полюбоваться небесным телом можно будет при ясной погоде и темном небе. Жителям столицы советуют наблюдать за кометой с окраины города, сообщает агентство «Москва».
Комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака была открыта Хорасом Туттлем в 1858 году, а затем независимо переоткрыта Мишелем Джакобини и Любором Кресаком в 1907 и в 1951 годах соответственно.
Московский планетарий: «1 апреля комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле, и это не астрономическая шутка! Расстояние до нашей планеты составит всего 21 млн 231 тыс. 152 км».
Также отмечается, что максимально яркой комета будет 13 апреля, когда приблизится к Солнцу на минимальное расстояние. А 30 марта комета перейдет в созвездие Дракона и будет видна в течение всей ночи в околозенитной части неба.
Полюбоваться небесным телом можно будет при ясной погоде и темном небе. Жителям столицы советуют наблюдать за кометой с окраины города, сообщает агентство «Москва».
Комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака была открыта Хорасом Туттлем в 1858 году, а затем независимо переоткрыта Мишелем Джакобини и Любором Кресаком в 1907 и в 1951 годах соответственно.
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