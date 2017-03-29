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  • 29.03, 15:12

    В МИД РФ возмущены «неприемлемыми» заявлениями посла Испании в Киеве

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    В МИД РФ возмущены «неприемлемыми» заявлениями посла Испании в Киеве

    В МИД РФ возмущены «неприемлемыми» заявлениями посла Испании в Киеве

    В МИД РФ призвали Мадрид обратить внимание на высказывания посла Испании в Киеве Херардо Анхеля Бугайо Оттоне.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломат позволил себе ряд неприемлемых высказываний о России, российско-украинских отношениях, а также перспективах реализации минских соглашений.

    МИД РФ: «Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны».

    Особенно недопустимыми в МИД РФ назвали слова посла о минских договоренностях, «необходимость выполнения которых ни у кого в мире не вызывает сомнений в качестве основы украинского урегулирования».

    Ранее Херардо Анхеля Бугайо Оттоне в интервью украинские СМИ заявил, что минские договоренности невозможно реализовать, а также призвал Европу ужесточить санкции против России.

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