В МИД РФ возмущены «неприемлемыми» заявлениями посла Испании в Киеве

В МИД РФ призвали Мадрид обратить внимание на высказывания посла Испании в Киеве Херардо Анхеля Бугайо Оттоне.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломат позволил себе ряд неприемлемых высказываний о России, российско-украинских отношениях, а также перспективах реализации минских соглашений.
МИД РФ: «Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны».
Особенно недопустимыми в МИД РФ назвали слова посла о минских договоренностях, «необходимость выполнения которых ни у кого в мире не вызывает сомнений в качестве основы украинского урегулирования».
Ранее Херардо Анхеля Бугайо Оттоне в интервью украинские СМИ заявил, что минские договоренности невозможно реализовать, а также призвал Европу ужесточить санкции против России.
МИД РФ: «Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны».
Особенно недопустимыми в МИД РФ назвали слова посла о минских договоренностях, «необходимость выполнения которых ни у кого в мире не вызывает сомнений в качестве основы украинского урегулирования».
Ранее Херардо Анхеля Бугайо Оттоне в интервью украинские СМИ заявил, что минские договоренности невозможно реализовать, а также призвал Европу ужесточить санкции против России.
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