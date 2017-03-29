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  • 29.03, 15:11
    В омском селе подростки оборудовали сарай для пьяных посиделок и свиданий. Омск, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В омском селе подростки оборудовали сарай для пьяных посиделок и свиданий

    1 комментарий
    В омском селе подростки оборудовали сарай для пьяных посиделок и свиданий

    В омском селе подростки оборудовали сарай для пьяных посиделок и свиданий

    В омском селе подростки оборудовали сарай для пьяных посиделок и свиданий

      Организаторские способности школьников из Омской области не оценили прокуроры. Сотрудники надзорного ведомства нагрянули с проверкой в постройку, которую подростки соорудили своими руками и собирались там, вместо того чтобы грызть гранит науки со сверстниками. На окраине села они создали что-то вроде увеселительного заведения, куда вход со своим алкоголем приветствовался.

      В небольшом помещении нашлось место и для игорной зоны, и для близких знакомств. Так называемый клуб для своих действовал несколько месяцев. Сейчас в правоохранительных органах разбираются, почему педагоги и родители об этом не знали. Тотальные проверки теперь начались и в других образовательных учреждениях региона.

      Тихую жизнь села Знаменское нарушила с виду неприметная землянка. За дверью сарая, который подростки называли баром, творилось то, о чем их родители предпочли бы не знать вовсе. Школьники обустроили что-то вроде кафе-ночлежки. В помещении 2 скамьи, кровать, деревянный стол, смастерили даже печь. Здесь подростки вместо уроков играли в азартные игры, выпивали, курили, употребляли легкие наркотики и близко знакомились друг с другом.

      В селе с населением чуть больше 5 тысяч человек всего одна школа. Первыми забили тревогу не родители, а педагоги. С начала зимы посещаемость на уроках резко упала. Ребята без причин стали массово прогуливать занятия, а те, что ходили исправно, после звонка собирались по несколько человек и отправлялись на окраину села. Подробности — в репортаже корреспондента Дарьи Масаловой.

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