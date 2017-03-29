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  • 29.03, 15:11
    Актера из сериала «Школа» задержали за нападение на ювелирный салон в Москве. артисты, задержание, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Актера из сериала «Школа» задержали за нападение на ювелирный салон в Москве

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    Актера из сериала «Школа» задержали за нападение на ювелирный салон в Москве

    Актера из сериала «Школа» задержали за нападение на ювелирный салон в Москве

    Актера из сериала «Школа» задержали за нападение на ювелирный салон в Москве
    • Фото: ГУ МВД России по г.Москве

      • Актер Илья Багров задержан по подозрению в ограблении ювелирного магазина в столице.

      По данным правоохранителей, злоумышленники в черных масках ворвались ювелирный магазин, расположенный на Щёлковском шоссе. Угрожая сотрудникам игрушечным пистолетом, налетчики молотками и арматурой разбили витрины, сложили украшения в сумку и скрылись на иномарке.

      Позднее автомобиль был обнаружен брошенным на Щёлковском шоссе. Трое подозреваемых в возрасте от 25 до 39 лет были задержаны в Московской области, сообщили в столичном управлении МВД РФ.

      Одним из задержанных оказался выпускник ВГИКа Илья Багров, который снимался в сериалах «Школа» Валерии Гай Германики и «Принцесса цирка». Актер признался, что на преступление пошел из-за нехватки денег — непостоянные съемки необходимого дохода не приносили, сообщает «360». Свою вину в ограблении он признал.

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