Актера из сериала «Школа» задержали за нападение на ювелирный салон в Москве

Актер Илья Багров задержан по подозрению в ограблении ювелирного магазина в столице.
По данным правоохранителей, злоумышленники в черных масках ворвались ювелирный магазин, расположенный на Щёлковском шоссе. Угрожая сотрудникам игрушечным пистолетом, налетчики молотками и арматурой разбили витрины, сложили украшения в сумку и скрылись на иномарке.
Позднее автомобиль был обнаружен брошенным на Щёлковском шоссе. Трое подозреваемых в возрасте от 25 до 39 лет были задержаны в Московской области, сообщили в столичном управлении МВД РФ.
Одним из задержанных оказался выпускник ВГИКа Илья Багров, который снимался в сериалах «Школа» Валерии Гай Германики и «Принцесса цирка». Актер признался, что на преступление пошел из-за нехватки денег — непостоянные съемки необходимого дохода не приносили, сообщает «360». Свою вину в ограблении он признал.
Позднее автомобиль был обнаружен брошенным на Щёлковском шоссе. Трое подозреваемых в возрасте от 25 до 39 лет были задержаны в Московской области, сообщили в столичном управлении МВД РФ.
Одним из задержанных оказался выпускник ВГИКа Илья Багров, который снимался в сериалах «Школа» Валерии Гай Германики и «Принцесса цирка». Актер признался, что на преступление пошел из-за нехватки денег — непостоянные съемки необходимого дохода не приносили, сообщает «360». Свою вину в ограблении он признал.
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