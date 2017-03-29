Семеро детей пострадали в ДТП на юге Москвы

На Варшавском шоссе в Москве произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Среди пострадавших — семеро детей.
Семеро детей доставлены в больницы после ДТП на Варшавском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Пресс-служба ГИБДД: «Сегодня около 11:35 мск в районе дома №65 на Варшавском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств. В микроавтобусе Mitsubishi вместе с двумя мамами находились семь несовершеннолетних детей, которые были доставлены в медицинские учреждения».
В столичном департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что трое детей были эвакуированы с места ДТП на вертолете Московского авиационного центра. В полиции добавили, что для перевозки детей в микроавтобусе использовались четыре специальных детских удерживающих устройства (два автокресла и два бустера).
Между тем очевидцы в соцсетях сообщают об одном погибшем в результате аварии. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Степень вины водителей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пресс-служба ГИБДД: «Сегодня около 11:35 мск в районе дома №65 на Варшавском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств. В микроавтобусе Mitsubishi вместе с двумя мамами находились семь несовершеннолетних детей, которые были доставлены в медицинские учреждения».
В столичном департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что трое детей были эвакуированы с места ДТП на вертолете Московского авиационного центра. В полиции добавили, что для перевозки детей в микроавтобусе использовались четыре специальных детских удерживающих устройства (два автокресла и два бустера).
Между тем очевидцы в соцсетях сообщают об одном погибшем в результате аварии. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Степень вины водителей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Комментарии