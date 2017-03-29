#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 15:11

    Семеро детей пострадали в ДТП на юге Москвы

    3 комментария
    Семеро детей пострадали в ДТП на юге Москвы

    Семеро детей пострадали в ДТП на юге Москвы

    Семеро детей пострадали в ДТП на юге Москвы
  • Фото: dtp_moscow /vk.com

    • На Варшавском шоссе в Москве произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Среди пострадавших — семеро детей.

    Семеро детей доставлены в больницы после ДТП на Варшавском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

    Пресс-служба ГИБДД: «Сегодня около 11:35 мск в районе дома №65 на Варшавском шоссе произошло столкновение трех транспортных средств. В микроавтобусе Mitsubishi вместе с двумя мамами находились семь несовершеннолетних детей, которые были доставлены в медицинские учреждения».

    В столичном департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что трое детей были эвакуированы с места ДТП на вертолете Московского авиационного центра. В полиции добавили, что для перевозки детей в микроавтобусе использовались четыре специальных детских удерживающих устройства (два автокресла и два бустера).

    Между тем очевидцы в соцсетях сообщают об одном погибшем в результате аварии. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

    Степень вины водителей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru