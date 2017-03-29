Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег

Российские власти ищут способ перекрыть одну из самых популярных схем по отмыванию денег в России — через суды.
Суть проблемы в Совете Федерации объяснил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Алгоритм выглядит так: деньги выводят, создавая фиктивные долги перед подставными иностранными лицами, а потом дожидаются решения суда. Чиханчин сказал, что недавно схему обсуждали на совещании при Администрации президента.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Проблема стоит в том, что очень часто это судебные решения других государств, других стран, и наш суд должен согласиться, просто подтвердить процессуально, что нарушена процедура или не нарушена. И здесь мы ищем решение. Я думаю, что в ближайшее время решение будет найдено, меры будут приняты».
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Проблема стоит в том, что очень часто это судебные решения других государств, других стран, и наш суд должен согласиться, просто подтвердить процессуально, что нарушена процедура или не нарушена. И здесь мы ищем решение. Я думаю, что в ближайшее время решение будет найдено, меры будут приняты».
Комментарии