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  • 29.03, 15:11
    Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег. компании, судебные приставы, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег

    2 комментария

    Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег

    Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег

      Российские власти ищут способ перекрыть одну из самых популярных схем по отмыванию денег в России — через суды.

      Суть проблемы в Совете Федерации объяснил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Алгоритм выглядит так: деньги выводят, создавая фиктивные долги перед подставными иностранными лицами, а потом дожидаются решения суда. Чиханчин сказал, что недавно схему обсуждали на совещании при Администрации президента.

      Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Проблема стоит в том, что очень часто это судебные решения других государств, других стран, и наш суд должен согласиться, просто подтвердить процессуально, что нарушена процедура или не нарушена. И здесь мы ищем решение. Я думаю, что в ближайшее время решение будет найдено, меры будут приняты».

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