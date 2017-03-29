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  • 29.03, 13:40

    Овечкин оформил хет-трик и стал первой звездой в НХЛ

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    Овечкин оформил <nobr>хет-трик</nobr> и стал первой звездой в НХЛ

    Овечкин оформил хет-трик и стал первой звездой в НХЛ

    Овечкин оформил <nobr>хет-трик</nobr> и стал первой звездой в НХЛ
  • Фото Associated Press © 2017, Hannah Foslien

    • Великолепная игра Александра Овечкина помогла «Вашингтону» в гостях переиграть «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей из Вашингтона. При этом три шайбы забросил российский нападающий — Овечкин отличился на 28-й, 33-й и 53-й минутах. Кроме того, россиянин стал автором результативной передачи.

    Четыре очка (3+1) помогли Овечкину стать первой звездой игрового дня в НХЛ.

    Второй звездой признали вратаря «Эдмонтона» Кэма Тальбо, который отразил 34 броска во встрече с «Лос-Анджелесом» (2:1). А третьей звездой стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забивший свой 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» (3:2).

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