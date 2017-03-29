Один из главарей ИГИЛ арестован по пути в Стамбул

Турецкие силовики схватили одного из лидеров запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство».
По информации агентства Anadolu, речь идет о сирийце Сафване Гахваты, который занимался вербовкой боевиков из Европы. Силы безопасности Турции задержали его в районе Сарычам (провинция Адана). Полицейские остановили автобус, в котором Гахваты вместе с женой направлялся из города Тарсуса в Стамбул, чтобы потом, как предполагается, отправится в Европу.
При задержании у Гахваты обнаружены и изъяты цифровые носители с фотографиями, где он изображен с оружием в руках. На одном из снимков Гахваты, спрятавший лицо под маской, приставил нож к горлу другого человека. В объектив фотоаппарата также попало надетое на палец задержанного кольцо, которое главари ИГИЛ используют вместо печати.
Предполагается, что Сафван Гахваты занимался подготовкой боевиков из европейских стран, учил их обращаться с оружием и взрывчаткой. Правоохранители сначала допросили задержанного, затем по решению суда арестовали, а жену боевика депортировали из Турции.
При задержании у Гахваты обнаружены и изъяты цифровые носители с фотографиями, где он изображен с оружием в руках. На одном из снимков Гахваты, спрятавший лицо под маской, приставил нож к горлу другого человека. В объектив фотоаппарата также попало надетое на палец задержанного кольцо, которое главари ИГИЛ используют вместо печати.
Предполагается, что Сафван Гахваты занимался подготовкой боевиков из европейских стран, учил их обращаться с оружием и взрывчаткой. Правоохранители сначала допросили задержанного, затем по решению суда арестовали, а жену боевика депортировали из Турции.
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