Житель Хабаровска задержан за убийство новорожденного мальчика

В Хабаровске
40-летний мужчина подозревается в убийстве ребенка своей сожительницы.
По данным следствия, в ночь на 12 марта нетрезвый подозреваемый расправился с только что рожденным мальчиком. После этого мужчина положил тело младенца в пакет и выбросил в мусоропровод. Утром мертвого мальчика в мусорном контейнере обнаружил работник коммунальной службы.
В настоящее время подозреваемый уже задержан. Он дал подробные признательные показания. Также об убийстве новорожденного рассказала 36-летняя мать ребенка, сообщили в управлении СК по Хабаровскому краю.
В настоящее время подозреваемый уже задержан. Он дал подробные признательные показания. Также об убийстве новорожденного рассказала 36-летняя мать ребенка, сообщили в управлении СК по Хабаровскому краю.
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