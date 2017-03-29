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  • 29.03, 12:10

    Житель Хабаровска задержан за убийство новорожденного мальчика

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    Житель Хабаровска задержан за убийство новорожденного мальчика

    Житель Хабаровска задержан за убийство новорожденного мальчика

    В Хабаровске 40-летний мужчина подозревается в убийстве ребенка своей сожительницы.

    По данным следствия, в ночь на 12 марта нетрезвый подозреваемый расправился с только что рожденным мальчиком. После этого мужчина положил тело младенца в пакет и выбросил в мусоропровод. Утром мертвого мальчика в мусорном контейнере обнаружил работник коммунальной службы.

    В настоящее время подозреваемый уже задержан. Он дал подробные признательные показания. Также об убийстве новорожденного рассказала 36-летняя мать ребенка, сообщили в управлении СК по Хабаровскому краю.

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