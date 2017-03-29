«Назло России»: Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши

Российский
вице-премьер ответил латвийскому депутату, который решил не пользоваться лифтом назло России.
Дмитрий Рогозин в своем Twitter отметил, что депутату стоит еще и отморозить себе уши.
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: Депутат Сейма Латвии отказался ездить на лифте назло России. Нужно еще назло нам уши себе отморозить.
Ранее депутат латвийского Сейма Имантс Парадниекс заявил, что принципиально не пользуется лифтами, «чтобы не кормить российскую экономику». По его словам, для работы лифтов используется энергия, которую Латвия закупает у России.
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: Депутат Сейма Латвии отказался ездить на лифте назло России. Нужно еще назло нам уши себе отморозить.
Ранее депутат латвийского Сейма Имантс Парадниекс заявил, что принципиально не пользуется лифтами, «чтобы не кормить российскую экономику». По его словам, для работы лифтов используется энергия, которую Латвия закупает у России.
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