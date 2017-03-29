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  • 29.03, 12:09
    Независимые продавцы бензина перестали получать прибыль. бензин, тарифы и цены, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Независимые продавцы бензина перестали получать прибыль

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    Независимые продавцы бензина перестали получать прибыль

    Независимые продавцы бензина перестали получать прибыль

      Доходы российских компаний от продажи бензина упали почти до нуля. Об этом сообщили сами участники рынка.

      В России доходность от торговли бензином сократилась за год в 250 раз. Газета «Коммерсант» ознакомилась с расчетами, которые сделал Независимый топливный союз (НТС), объединяющий представителей заправочного бизнеса, не связанных с крупными компаниями.

      В НТС заявляют: если в 2016 году с каждой тонны проданных нефтепродуктов доход был в 2 тысячи рублей, то теперь осталось всего 8 рублей. Причиной называют рост налоговой нагрузки: увеличились акцизы, НДПИ, к тому же выросли оптовые цены.

      В Независимом топливном союзе считают, что решить проблему можно. Для этого Федеральной антимонопольной службе нужно отказаться от жесткого регулирования розничных цен на горючее. Однако в НТС сразу признают, что власти вряд ли решатся так расстроить российских автовладельцев. Вчера стало известно, что ЛУКОЙЛ может продать треть своих заправок в стране.

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