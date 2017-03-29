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  • 29.03, 12:09
    В Минфине придумали новую схему расчета минимальной цены на водку. алкоголь, правительство РФ, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Минфине придумали новую схему расчета минимальной цены на водку

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    В Минфине придумали новую схему расчета минимальной цены на водку

    В Минфине придумали новую схему расчета минимальной цены на водку

      Разработкой алгоритма минимальной цены на водку занялся Минфин РФ.

      Как рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов, делать это будут автоматически, чтобы не было разногласий по цене.

      Обсуждение параметров нового алгоритма собираются закончить через одну-две недели. Сазанов добавил, что расчеты будут проводить либо раз в полгода, либо раз в год с учетом акциза и надбавки производителей.

      Сейчас минимальная цена за пол-литра водки составляет 190 рублей. После роста акциза ее решили поднять, но вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует алкогольную отрасль, настаивает на сумме в 219 рублей. Минфин же считает правильной цену в 205 рублей.

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