В Минфине придумали новую схему расчета минимальной цены на водку

Разработкой алгоритма минимальной цены на водку занялся Минфин РФ.

Как рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов, делать это будут автоматически, чтобы не было разногласий по цене.



Обсуждение параметров нового алгоритма собираются закончить через одну-две недели. Сазанов добавил, что расчеты будут проводить либо раз в полгода, либо раз в год с учетом акциза и надбавки производителей.



Сейчас минимальная цена за пол-литра водки составляет 190 рублей. После роста акциза ее решили поднять, но вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует алкогольную отрасль, настаивает на сумме в 219 рублей. Минфин же считает правильной цену в 205 рублей.