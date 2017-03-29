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  • 29.03, 10:38

    Замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков отправлен под домашний арест

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    Замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков отправлен под домашний арест

    Замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков отправлен под домашний арест

    Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест до 23 мая заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову, которого подозревают в крупном мошенничестве.

    Екатерина Краснова, пресс-секретарь Лефортовского суда: «Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК „Государственный Эрмитаж“ Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года».

    Пресс-секретарь пояснила, что Михаил Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере». Отмечается, что постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток с момента вынесения.

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артема Новикова. В Министерстве культуры эту информацию опровергли и добавили, что Артем Новиков сегодня примет участие в коллегии ведомства, передает «Интерфакс».

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