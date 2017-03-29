Замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков отправлен под домашний арест

Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест до 23 мая заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову, которого подозревают в крупном мошенничестве.
Екатерина Краснова, пресс-секретарь Лефортовского суда: «Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК „Государственный Эрмитаж“ Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года».
Пресс-секретарь пояснила, что Михаил Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере». Отмечается, что постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток с момента вынесения.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артема Новикова. В Министерстве культуры эту информацию опровергли и добавили, что Артем Новиков сегодня примет участие в коллегии ведомства, передает «Интерфакс».
Пресс-секретарь пояснила, что Михаил Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере». Отмечается, что постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток с момента вынесения.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артема Новикова. В Министерстве культуры эту информацию опровергли и добавили, что Артем Новиков сегодня примет участие в коллегии ведомства, передает «Интерфакс».
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