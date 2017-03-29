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  • 29.03, 10:38

    В Новой Москве горят два склада со стройматериалами

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    В Новой Москве горят два склада со стройматериалами

    В Новой Москве горят два склада со стройматериалами

    Два ангара со стройматериалами горят на на Калужском шоссе в Новой Москве. Площадь возгорания сотавляет около тысячи квадратных метров.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, склады со стройматериалами горят на территории поселения Вороновское. В тушении пожара участвуют 14 пожарно-спасательных подразделений.

    В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ уточнили, что «горит металлический ангар, на место ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений, которые приступили к ликвидации возгорания».

    Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет.

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