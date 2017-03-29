В Омске упавшая с крыши снежная глыба травмировала маленького мальчика

Снежная масса упала с крыши омской многоэтажки на голову четырехлетнего мальчика.
ЧП произошло на Пригородной улице. Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, ребенок, по предварительным данным, получил ушибы головы и тела, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.
Мама пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в следственные органы, все обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка. Сотрудники регионального СКР дадут правовую оценку деятельности управляющей компании, обслуживающей дом на Пригородной улице, с крыши которого упала снежная масса.
Мама пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в следственные органы, все обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка. Сотрудники регионального СКР дадут правовую оценку деятельности управляющей компании, обслуживающей дом на Пригородной улице, с крыши которого упала снежная масса.
Комментарии