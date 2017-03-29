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  • 29.03, 10:38

    В Омске упавшая с крыши снежная глыба травмировала маленького мальчика

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    В Омске упавшая с крыши снежная глыба травмировала маленького мальчика

    В Омске упавшая с крыши снежная глыба травмировала маленького мальчика

    Снежная масса упала с крыши омской многоэтажки на голову четырехлетнего мальчика.

    ЧП произошло на Пригородной улице. Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, ребенок, по предварительным данным, получил ушибы головы и тела, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

    Мама пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в следственные органы, все обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка. Сотрудники регионального СКР дадут правовую оценку деятельности управляющей компании, обслуживающей дом на Пригородной улице, с крыши которого упала снежная масса.

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