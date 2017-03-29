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  • 29.03, 09:07
    Артиллеристы в Приморье выполнили стрельбы из «Градов» и гаубиц «Акация». Приморье, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Артиллеристы в Приморье выполнили стрельбы из «Градов» и гаубиц «Акация»

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    Артиллеристы в Приморье выполнили стрельбы из «Градов» и гаубиц «Акация»

    Артиллеристы в Приморье выполнили стрельбы из «Градов» и гаубиц «Акация»

    Артиллеристы в Приморье выполнили стрельбы из «Градов» и гаубиц «Акация»

      В Приморье проходит масштабный полевой выход артиллерийских подразделений.

      Более 2500 военнослужащих уже выполнили сотни огневых задач. На Сергеевском полигоне собрали целый букет стальных «цветов»: стреляли из самоходных пушек «Гиацинт-С», гаубиц «Акация» и «Гвоздика» и минометов «Тюльпан», а также задействовали реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо».

      Артиллеристы успешно отработали стрельбы прямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов. Особое внимание уделялось корректировке огня, а также работе расчетов с навигацией.

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