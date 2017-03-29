СМИ узнали сумму сделки по продаже дочернего отделения «Сбербанка» на Украине

В прессе появилась информация о сумме, которую консорциум инвесторов заплатит за 100% акций украинской «дочки» российского «Сбербанка».
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, сумма сделки составляет примерно 130 миллионов долларов, это чуть меньше капитала дочернего отделения «Сбербанка» на Украине. Сообщается, что на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование офисов радикалами.
Из материала газеты «Коммерсант»: «Речь идет примерно о 130 миллионах долларов. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО „Сбербанк“, который, согласно международной отчетности за январь- сентябрь 2016 года, составляет 144 миллиона долларов. Все средства, по словам источников „Ъ“, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи».
По информации издания, переговоры с инвесторами «Сбербанк» вел с конца прошлого года. Изначально речь шла о другой, более высокой сумме сделки, но введенные украинским президентом Петром Порошено санкции против российских финансовых учреждений и акции радикалов, помешавшие работе банков в украинских городах, сказались на цене вопроса. Как пишет газета, «Сбербанк» согласился на меньшую сумму, чтобы ускорить сделку.
покупает украинское дочернее подразделение «Сбербанка», является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. По словам владельца Norvik Bankа Григория Гусельникова, бывшая «дочка» будет работать под его брендом.
Из материала газеты «Коммерсант»: «Речь идет примерно о 130 миллионах долларов. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО „Сбербанк“, который, согласно международной отчетности за январь- сентябрь 2016 года, составляет 144 миллиона долларов. Все средства, по словам источников „Ъ“, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи».
По информации издания, переговоры с инвесторами «Сбербанк» вел с конца прошлого года. Изначально речь шла о другой, более высокой сумме сделки, но введенные украинским президентом Петром Порошено санкции против российских финансовых учреждений и акции радикалов, помешавшие работе банков в украинских городах, сказались на цене вопроса. Как пишет газета, «Сбербанк» согласился на меньшую сумму, чтобы ускорить сделку.
покупает украинское дочернее подразделение «Сбербанка», является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. По словам владельца Norvik Bankа Григория Гусельникова, бывшая «дочка» будет работать под его брендом.
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