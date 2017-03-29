В Техасе погибли трое охотников на торнадо

Трое американцев, пытавшихся снять на видео огромный смерч, погибли в ДТП.
Как сообщают американские СМИ, жертвами урагана в Техасе стали трое так называемых охотников на торнадо. Двое из них вели съемку для телеканала Weather Channel. На сайте канала опубликованы соболезнования семьям погибших.
Представители управления полиции округа Диккенс сообщили, что два автомобиля столкнулись в условиях непогоды неподалеку от города Спер. Все три человека, находившиеся в машинах, погибли в автокатастрофе.
«Охотниками на торнадо» в США называют тех, кто ведет видео- и фотосъемку ураганов и следит за перемещением смерчей. Стремление получить самые зрелищные кадры нередко заканчивается трагедий.
Фото: @wesrap/ twitter.com
Представители управления полиции округа Диккенс сообщили, что два автомобиля столкнулись в условиях непогоды неподалеку от города Спер. Все три человека, находившиеся в машинах, погибли в автокатастрофе.
«Охотниками на торнадо» в США называют тех, кто ведет видео- и фотосъемку ураганов и следит за перемещением смерчей. Стремление получить самые зрелищные кадры нередко заканчивается трагедий.
Фото: @wesrap/ twitter.com
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