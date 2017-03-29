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  • 29.03, 07:36
    В Подмосковье неуправляемый Mercedes устроил смертельное ДТП с КамАЗом. ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье неуправляемый Mercedes устроил смертельное ДТП с КамАЗом

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    В Подмосковье неуправляемый Mercedes устроил смертельное ДТП с КамАЗом

    В Подмосковье неуправляемый Mercedes устроил смертельное ДТП с КамАЗом

    В Подмосковье неуправляемый Mercedes устроил смертельное ДТП с КамАЗом

      Инспекторы выясняют обстоятельства катастрофы, которая произошла на подмосковной трассе.

      При столкновении иномарки с грузовиком один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия случилась на 24-м километре Щёлковского шоссе. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в КамАЗ.

      Один человек погиб на месте, трое раненых на каретах скорой помощи доставлены в больницу. По предварительным данным, владелец иномарки на скользкой дороге нарушил скоростной режим.

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