В Подмосковье неуправляемый Mercedes устроил смертельное ДТП с КамАЗом

Инспекторы выясняют обстоятельства катастрофы, которая произошла на подмосковной трассе.

При столкновении иномарки с грузовиком один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия случилась на 24-м километре Щёлковского шоссе. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в КамАЗ.



Один человек погиб на месте, трое раненых на каретах скорой помощи доставлены в больницу. По предварительным данным, владелец иномарки на скользкой дороге нарушил скоростной режим.