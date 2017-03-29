Жене Фийона предъявили официальные обвинения в хищении госсредств

Французские следователи официально предъявили обвинения жене кандидата в президенты стираны Франсуа Фийона.
Как сообщает телеканал BFM TV, начато судебное производство по делу о соучастии в хищении госсредств и мошенничества с отягчающими обстоятельствами. Обвинения Пенелопе Фийон выдвинуты после многочасового допроса.
Расследование началось в конце января. Тогда в прессе появилась информация о том, что Пенелопа числилась помощником своего мужа и получала жалование, но никогда не появлялась на работе. В середине марта прокуратура предъявила обвинение и самому Фийону.
До президентских выборов во Франции остается меньше месяца. Как показывают соцопросы, Франсуа Фийон, несмотря на скандал, остается в тройке лидеров.
Расследование началось в конце января. Тогда в прессе появилась информация о том, что Пенелопа числилась помощником своего мужа и получала жалование, но никогда не появлялась на работе. В середине марта прокуратура предъявила обвинение и самому Фийону.
До президентских выборов во Франции остается меньше месяца. Как показывают соцопросы, Франсуа Фийон, несмотря на скандал, остается в тройке лидеров.
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