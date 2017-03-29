Украине угрожает экологическая катастрофа

Почему реки на Украине стремительно мелеют и покрываются ядовитыми пятнами? Кому выгодна отмена моратория на экспорт леса и правда ли, что Евросоюз в обмен на это обещал Киеву круглую сумму?
Во Львове мусор не убирают уже много месяцев. И это не единственный украинский город, где существуют подобные экологические проблемы. Главная из них — питьевая вода, это признали в даже в украинском правительстве. Истинный масштаб бедствия выяснила корреспондент НТВ Валерия Алехина.
Экологи злорадствуют: о той проблеме, о которой объявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, они предупреждали уже давно. Качество воды в кранах и колодцах уже такое, что эту пить ее нельзя даже после многократного кипячения.
Это кадры из фильма-расследования украинских журналистов. У Алёны Прищепы на лекции заболела голова, и девушка запила таблетку водой из-под крана.
Алёна Прищепа: «Запила таблетку этой водой, и потом обратила внимание, что там на дне что-то, похожее на червей».
Черви, ржавчина, фекальные бактерии, — чего только нет в водопроводной воде. И это не страшилки ученых или выдумки журналистов. Теперь и министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак вынужден признать: в стране серьезные проблемы с питьевой водой.
Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины: «Украина начинает страдать от нехватки воды. Сегодня на Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса».
По словам министра, катастрофа вызвана вырубкой лесов и вредными сбросами отходов. Самая плачевная ситуация сложилась в Полтавской, Херсонской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Экологи злорадствуют: о той проблеме, о которой объявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, они предупреждали уже давно. Качество воды в кранах и колодцах уже такое, что эту пить ее нельзя даже после многократного кипячения.
Это кадры из фильма-расследования украинских журналистов. У Алёны Прищепы на лекции заболела голова, и девушка запила таблетку водой из-под крана.
Алёна Прищепа: «Запила таблетку этой водой, и потом обратила внимание, что там на дне что-то, похожее на червей».
Черви, ржавчина, фекальные бактерии, — чего только нет в водопроводной воде. И это не страшилки ученых или выдумки журналистов. Теперь и министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак вынужден признать: в стране серьезные проблемы с питьевой водой.
Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов Украины: «Украина начинает страдать от нехватки воды. Сегодня на Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса».
По словам министра, катастрофа вызвана вырубкой лесов и вредными сбросами отходов. Самая плачевная ситуация сложилась в Полтавской, Херсонской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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