Трамп подписал указ об отмене Clean Power Plan Барака Обамы

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене распоряжений своего предшественника Барака Обамы в области борьбы с климатическими изменениями.
Указ президента Барака Обамы Clean Power Plan, подписанный в 2015 году, включал в себя обязательства США в рамках глобального Парижского соглашения об изменении климата. Согласно ему выбросы в атмосферу, производимые электростанциями, должны были быть сокращены. Также вводились ограничения в отношении выбросов метана и добычи нефти и газа. А автомобильные стандарты предусматривали введение экономии к 2025 году до уровня 54,5 миль на галлон (примерно 4,3 литра топлива на 100 километров пробега).
Перед подписанием Трамп заявил, что сегодня начинается «новая эра американской энергетики», цитирует ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Указ, который я подписываю сегодня, упраздняет чрезмерный федеральный надзор, он позволит нашим рабочим развиваться, конкурировать и побеждать в условиях равной конкуренции впервые за долгое время. А также положит конец войне с добычей угля».
Ранее 45-й президент США уже заявлял, что «Обама развязал войну против угля, которая вылилась в сокращение рабочих мест и угрозу будущему американских шахтеров». При этом Трамп подчеркивает, что отмена пакета распоряжений Обамы не помешает защите окружающей среды в США.
Перед подписанием Трамп заявил, что сегодня начинается «новая эра американской энергетики», цитирует ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Указ, который я подписываю сегодня, упраздняет чрезмерный федеральный надзор, он позволит нашим рабочим развиваться, конкурировать и побеждать в условиях равной конкуренции впервые за долгое время. А также положит конец войне с добычей угля».
Ранее 45-й президент США уже заявлял, что «Обама развязал войну против угля, которая вылилась в сокращение рабочих мест и угрозу будущему американских шахтеров». При этом Трамп подчеркивает, что отмена пакета распоряжений Обамы не помешает защите окружающей среды в США.
Комментарии