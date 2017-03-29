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  • 29.03, 03:03

    В США ученика застрелили рядом со школой

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    В США ученика застрелили рядом со школой

    В США ученика застрелили рядом со школой

    Полиция американского штата Пенсильвания расследует убийство несовершеннолетнего на территории школы. Подросток был застрелен на парковке.

    Как передает телеканал СBC, убийство произошло в одной из школ в американском округе Аллегейни, в районе Пенн-Хилс.

    Приблизительно в 16:30 по местному времени очевидцы услышали выстрелы, после чего обнаружили подростка с огнестрельными ранениями. Он умер до приезда скорой помощи.

    Полиция разыскивает белый фургон, из которого, предположительно, велась стрельба. По информации различных американских СМИ, погиб школьник в возрасте 15 или 17 лет.




    В настоящее время территория учебного заведения оцеплена полицией, ведутся следственные действия. Учащихся распустили по домам. В школе отменены все дополнительные занятия.

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