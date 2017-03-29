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  • 29.03, 03:03

    В Москве сотрудник ДПС сбил девушку на пешеходном переходе

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    В Москве сотрудник ДПС сбил девушку на пешеходном переходе

    В Москве сотрудник ДПС сбил девушку на пешеходном переходе

    В Москве сотрудник ДПС сбил девушку на пешеходном переходе
  • Фото: Тушино 20+/ vk.com

    • Следственный комитет и МВД проводят доследственную проверку обстоятельств ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов, сбившего девушку на пешеходном переходе на северо-западе Москвы.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «Автомобиль „Лада Гранта“, оборудованный специальными знаками, двигаясь по улице Свободы в Москве, совершил наезд на 18-летнюю жительницу столицы на нерегулируемом пешеходном переходе».

    В Следственном комитете сообщили, что 18-летняя девушка была госпитализирована. О состоянии ее здоровья и тяжести травм сообщений нет.

    СК РФ проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. О проведении проверки сообщили также в ГУ МВД по Москве, пишет ТАСС.

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