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  • 29.03, 03:03

    СМИ: латвийский депутат отказался от лифтов, «чтобы навредить экономике РФ»

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    СМИ: латвийский депутат отказался от лифтов, «чтобы навредить экономике РФ»

    СМИ: латвийский депутат отказался от лифтов, «чтобы навредить экономике РФ»

    Выступая на телевидении депутат сейма Латвии дал обет не пользоваться лифтом. Вести здоровый образ жизни парламентарий решился «назло России».

    Как сообщает информационный портал Sputnik Латвия, депутат сейма Имантс Парадниекс заявил, что не пользуется лифтами, «чтобы не кормить российскую экономику». Обет отказаться от пользования лифтами политик принял ранее, выступая в эфире одного из телеканалов.

    Имантс Парадниекс, депутат сейма Латвии: «Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них».

    Депутат Парадниекс уже попадал в поле внимания СМИ и пользователей Интернета, потребовав закрыть или переименовать кафе «Ленинград», расположенное в центре Риги. Его инициатива вызвала волну веселья и сарказма в соцсетях, также как и идея перевода на латышский язык слова «покемон».

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