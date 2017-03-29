Участники шоу «Ты супер!» познакомились с обитателями морских глубин

Для участников проекта НТВ «Ты супер!» организована обширная образовательная программа. Уже хорошо изучив подводный мир
шоу-бизнеса, конкурсанты смогли близко познакомиться и с настоящими обитателями морских глубин.
Юные вокалисты шоу «Ты супер!» побывали в «Москвариуме» — центре океанографии на ВДНХ. Ребята узнали, что ест на завтрак акула, что будет, если потрогать ската, и правда ли, что дельфины умеют танцевать. На экскурсии конкурсантов сопровождала корреспондент НТВ Анастасия Пак.
Конкурсантов проекта НТВ «Ты супер!» удивить все сложнее. Они, кажется, видели уже все, что только можно увидеть. Сегодня конкурсантов пригласил «Москвариум» на ВДНХ. И встречают участников проекта символы океанариума — косатки.
Здесь представлена шестисотметровая экспозиция с морскими обитателями, от совсем крошечных песчаных угрей до гигантов-косаток. Заскучать невозможно, тем более, когда разрешают, например, потрогать ската рукой. Или когда есть возможность пообщаться с находящимся под водой аквалангистом, приветствующим ребят через стекло. Ребята успели не только сфотографироваться с ним, но и спеть. И неважно, что аквалангист даже не услышит.
Дальше участников шоу ждал большой морской аквариум, а за стеклом — главная хищница морских глубин — акула.
Кирилл Есин, участник проекта «Ты супер!»: «Много рыб увидел. И акулу увидел в первый раз. Ее зовут Маша».
Оказалось, что обед у акулы Маши выглядит не очень страшно, зато ребятам было страшно интересно. Еще больше впечатлений у конкурсантов оставило представление «Тайна четырех океанов». Пугливые белухи, которые кружатся в вальсе, веселые дельфины, выпрыгивающие из воды на несколько метров и катающие тренеров на спине. Уморительные моржи, которые умеют делать зарядку. И главные участники представления — косатки. За время шоу участники проекта были пару раз окачены водой, но это того стоило.
Дарья Чернова, участник проекта «Ты супер!»: «Они такие большие, такие милые. Вообще-то я боюсь всю эту морскую живность».
А когда представление завершилось и зрители ушли, юным вокалистам разрешили еще немного посмотреть на тренировку косаток и расспросить тренеров об их работе.
караоке-акции «Ты супер!». Приложения для Android и iOS позволяют оперативно узнавать новости конкурса и голосовать за понравившихся участников. Все видео проекта доступны на YouTube и странице «Ты супер!». Новый выпуск шоу смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 1 апреля, в 20:00.
Конкурсантов проекта НТВ «Ты супер!» удивить все сложнее. Они, кажется, видели уже все, что только можно увидеть. Сегодня конкурсантов пригласил «Москвариум» на ВДНХ. И встречают участников проекта символы океанариума — косатки.
Здесь представлена шестисотметровая экспозиция с морскими обитателями, от совсем крошечных песчаных угрей до гигантов-косаток. Заскучать невозможно, тем более, когда разрешают, например, потрогать ската рукой. Или когда есть возможность пообщаться с находящимся под водой аквалангистом, приветствующим ребят через стекло. Ребята успели не только сфотографироваться с ним, но и спеть. И неважно, что аквалангист даже не услышит.
Дальше участников шоу ждал большой морской аквариум, а за стеклом — главная хищница морских глубин — акула.
Кирилл Есин, участник проекта «Ты супер!»: «Много рыб увидел. И акулу увидел в первый раз. Ее зовут Маша».
Оказалось, что обед у акулы Маши выглядит не очень страшно, зато ребятам было страшно интересно. Еще больше впечатлений у конкурсантов оставило представление «Тайна четырех океанов». Пугливые белухи, которые кружатся в вальсе, веселые дельфины, выпрыгивающие из воды на несколько метров и катающие тренеров на спине. Уморительные моржи, которые умеют делать зарядку. И главные участники представления — косатки. За время шоу участники проекта были пару раз окачены водой, но это того стоило.
Дарья Чернова, участник проекта «Ты супер!»: «Они такие большие, такие милые. Вообще-то я боюсь всю эту морскую живность».
А когда представление завершилось и зрители ушли, юным вокалистам разрешили еще немного посмотреть на тренировку косаток и расспросить тренеров об их работе.
караоке-акции «Ты супер!». Приложения для Android и iOS позволяют оперативно узнавать новости конкурса и голосовать за понравившихся участников. Все видео проекта доступны на YouTube и странице «Ты супер!». Новый выпуск шоу смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 1 апреля, в 20:00.
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