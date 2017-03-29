Дары президента: журналисты НТВ узнали о судьбе подарков Путина

Как получить подарок от президента? Что произошло с жеребцами, лабрадорами, рыбками и даже часами, которые Путин презентовал россиянам?
За время президентства Владимира Путина что только ему не дарили. Президент Туркмении прислал Путину двух леопардов, король Иордании — трех чистокровных арабских скакунов. Правда, от этого подарка, стоимостью несколько миллионов долларов, Владимир Путин отказался: слишком уж дорогой. Зато он принял в дар пони от бывшего главы Татарстана.
Канцлер Германии Ангела Меркель в 2013-м году вручила российскому лидеру часы с кукушкой. Глава японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения передал Путину собаку породы акита-ину.
Нематериальным подарком удивил глава Индонезии. Во время саммита АТЭС на Бали он исполнил для президента России песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Но Путин не только принимает, но и сам часто дарит подарки. Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Все президенты делают это: дарят подарки первым лицам других стран и знаменитым согражданам. Но презент «от Путина» могут получить не только большие и важные люди.
Виктор Загаевский, слесарь: «Я сказал: „Владимир Владимирович, оставьте хоть ручку на память, что вы были здесь. А он говорит: «У меня нет ручки»“. Ну, я и говорю: „А часы можно“? Потом, когда отошел, думаю: что ж я натворил-то?»
Слесарь механосборочных работ пятого разряда Виктор Загаевский 8 лет назад «натворил» себе часы, которые теперь «только у него и Владимира Путина». Про цену газеты писали — 6 тысяч долларов. Так они и лежат на почетном месте в доме. Не потому, что дорогие, а потому, что президентские. Да и к своим Виктор уже привык.
Небольшой кавказский городок Усть-Джегута. Для тех, кто постарше, город известен своим огромным тепличным комбинатом. Для тех, кто помладше, тем, что здесь родился Дима Билан. А у нашего времени здесь свой герой, вернее, героиня.
Во-первых, имя Глория в этих краях редкость. Во-вторых, это ж та самая Глория, у которой есть личный Президент. О собственном жеребце Глория Колесникова мечтала с тех пор, как начала работать с лошадьми, о чем и написала в Москву. Ответ пришел через полгода от местных чиновников. Теперь у коня по кличке Президент большое будущее.
Хасан Салпагаров, конезаводчик: «Будь это обычный жеребенок, красная цена ему бы — сто тысяч рублей. А сегодня за этого жеребенка уже, как я слышал, предлагают два миллиона рублей».
Статус «президентского» сразу прибавляет стоимости хвостатому подарку. А их за 17 лет было столько, что можно географию изучать. Щенок хаски отправился к школьнице из Хакасии. Так любимые самим Путиным лабрадоры теперь живут в Курске, Туле, Мегионе, Тобольске и Алагире. Из более экзотического: чихуахуа в Крыму, вислоухий котенок в Мурманской области. И рыбки в Ростовской, тоже президентские.
Какого-то секрета, как попросить подарок у президента, не существет. Деньги к письму прикладывать бесполезно. Хотя, однажды это подействовало.
Ислам Гатиев: «У меня было в копилке три тысячи. Я смотрел диалог Владимира Владимировича Путина с народом, там все ему жаловались и просили у него деньги. Потом я спросил у папы, можно ли я ему отправлю свои деньги».
И отправил, с формулировкой «на преодоление финансового кризиса». Через несколько месяцев деньги ингушскому школьнику Исламу Гатиеву вернулись с подарками: велосипедом, планшетом и портретом с автографом президента в придачу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Канцлер Германии Ангела Меркель в 2013-м году вручила российскому лидеру часы с кукушкой. Глава японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения передал Путину собаку породы акита-ину.
Нематериальным подарком удивил глава Индонезии. Во время саммита АТЭС на Бали он исполнил для президента России песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре. Но Путин не только принимает, но и сам часто дарит подарки. Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Все президенты делают это: дарят подарки первым лицам других стран и знаменитым согражданам. Но презент «от Путина» могут получить не только большие и важные люди.
Виктор Загаевский, слесарь: «Я сказал: „Владимир Владимирович, оставьте хоть ручку на память, что вы были здесь. А он говорит: «У меня нет ручки»“. Ну, я и говорю: „А часы можно“? Потом, когда отошел, думаю: что ж я натворил-то?»
Слесарь механосборочных работ пятого разряда Виктор Загаевский 8 лет назад «натворил» себе часы, которые теперь «только у него и Владимира Путина». Про цену газеты писали — 6 тысяч долларов. Так они и лежат на почетном месте в доме. Не потому, что дорогие, а потому, что президентские. Да и к своим Виктор уже привык.
Небольшой кавказский городок Усть-Джегута. Для тех, кто постарше, город известен своим огромным тепличным комбинатом. Для тех, кто помладше, тем, что здесь родился Дима Билан. А у нашего времени здесь свой герой, вернее, героиня.
Во-первых, имя Глория в этих краях редкость. Во-вторых, это ж та самая Глория, у которой есть личный Президент. О собственном жеребце Глория Колесникова мечтала с тех пор, как начала работать с лошадьми, о чем и написала в Москву. Ответ пришел через полгода от местных чиновников. Теперь у коня по кличке Президент большое будущее.
Хасан Салпагаров, конезаводчик: «Будь это обычный жеребенок, красная цена ему бы — сто тысяч рублей. А сегодня за этого жеребенка уже, как я слышал, предлагают два миллиона рублей».
Статус «президентского» сразу прибавляет стоимости хвостатому подарку. А их за 17 лет было столько, что можно географию изучать. Щенок хаски отправился к школьнице из Хакасии. Так любимые самим Путиным лабрадоры теперь живут в Курске, Туле, Мегионе, Тобольске и Алагире. Из более экзотического: чихуахуа в Крыму, вислоухий котенок в Мурманской области. И рыбки в Ростовской, тоже президентские.
Какого-то секрета, как попросить подарок у президента, не существет. Деньги к письму прикладывать бесполезно. Хотя, однажды это подействовало.
Ислам Гатиев: «У меня было в копилке три тысячи. Я смотрел диалог Владимира Владимировича Путина с народом, там все ему жаловались и просили у него деньги. Потом я спросил у папы, можно ли я ему отправлю свои деньги».
И отправил, с формулировкой «на преодоление финансового кризиса». Через несколько месяцев деньги ингушскому школьнику Исламу Гатиеву вернулись с подарками: велосипедом, планшетом и портретом с автографом президента в придачу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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