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  • 29.03, 01:32
    СМИ: глава спецслужбы Латвии обвинил Россию в кибершпионаже. Латвия, кибератаки, компьютерная безопасность, хакеры, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: глава спецслужбы Латвии обвинил Россию в кибершпионаже

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    СМИ: глава спецслужбы Латвии обвинил Россию в кибершпионаже

    СМИ: глава спецслужбы Латвии обвинил Россию в кибершпионаже

      Глава спецслужбы Латвии Янис Майзитис обвинил РФ в кибершпионаже в отношении латвийских политиков, журналистов и госучреждений.

      Глава Бюро по защите конституции Латвии Янис Майзитис, выступая с отчетом о деятельности спецслужбы, заявил, что пресловутые «российские хакеры», которых кто только голословно не обвинял в кибератаках, якобы шпионили за местными политиками и журналистами.

      Как сообщают латвийские СМИ, Майзитис также отказался уточнить, кто именно мог быть объектом слежки, заявив, что это якобы были «политики разного уровня».

      Янис Майзитис, глава Бюро по защите конституции Латвии: «Полученная в результате киберслежки информация является достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной».

      Как уже бывало и ранее, никаких доказательств своим заявлениям Майзитис не представил.

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