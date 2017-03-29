СМИ: глава спецслужбы Латвии обвинил Россию в кибершпионаже

Глава спецслужбы Латвии Янис Майзитис обвинил РФ в кибершпионаже в отношении латвийских политиков, журналистов и госучреждений.
Глава Бюро по защите конституции Латвии Янис Майзитис, выступая с отчетом о деятельности спецслужбы, заявил, что пресловутые «российские хакеры», которых кто только голословно не обвинял в кибератаках, якобы шпионили за местными политиками и журналистами.
Как сообщают латвийские СМИ, Майзитис также отказался уточнить, кто именно мог быть объектом слежки, заявив, что это якобы были «политики разного уровня».
Янис Майзитис, глава Бюро по защите конституции Латвии: «Полученная в результате киберслежки информация является достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной».
Как уже бывало и ранее, никаких доказательств своим заявлениям Майзитис не представил.
Как сообщают латвийские СМИ, Майзитис также отказался уточнить, кто именно мог быть объектом слежки, заявив, что это якобы были «политики разного уровня».
Янис Майзитис, глава Бюро по защите конституции Латвии: «Полученная в результате киберслежки информация является достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной».
Как уже бывало и ранее, никаких доказательств своим заявлениям Майзитис не представил.
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