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  • 29.03, 00:01

    Школьник упал с крыши торгового центра на юге Москвы

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    Школьник упал с крыши торгового центра на юге Москвы

    Школьник упал с крыши торгового центра на юге Москвы

    Столичные следователи устанавливают обстоятельства падения 13-летнего мальчика с крыши торгового центра.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «28 марта возле одного из торговых центров, расположенных на юге Москвы, прохожие обнаружили подростка с травмами, характерными для падения с высоты. Незамедлительно мальчик был госпитализирован. Следствие установит, каким образом ребенок смог оказаться на крыше торгового центра».

    СК РФ проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, цитирует ТАСС.

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