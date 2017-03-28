Школьник упал с крыши торгового центра на юге Москвы

Столичные следователи устанавливают обстоятельства падения
13-летнего мальчика с крыши торгового центра.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «28 марта возле одного из торговых центров, расположенных на юге Москвы, прохожие обнаружили подростка с травмами, характерными для падения с высоты. Незамедлительно мальчик был госпитализирован. Следствие установит, каким образом ребенок смог оказаться на крыше торгового центра».
СК РФ проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, цитирует ТАСС.
СК РФ проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, цитирует ТАСС.
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