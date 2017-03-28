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  • 29.03, 00:01

    Торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией продлили еще на 90 дней

    1 комментарий

    Торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией продлили еще на 90 дней

    Торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией продлили еще на 90 дней

    Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней, кроме того на этот же срок вводится запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции.

    Анна Попова, глава Роспотребнадзора: «Мы сегодня получили поручение председателя правительства Российской Федерации о продлении действия запрета на реализацию розничной торговли спиртосодержащими жидкостями еще на 90 дней. Кроме того, на 90 суток вводится запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции, здесь имеются в виду и так называемые спиртосодержащие пищевые добавки».

    По словам Поповой, именно этими суррогатами на рынке заменена спиртосодержащая непищевая продукция. Глава ведомства подчеркнула, что речь идет только о жидких формах пищевых добавок, цитирует РИА Новости.

    Анна Попова: «Сюда не отнесены пищевые добавки и ароматизаторы сухие и на масляной основе».

    Речь идет о спиртосодержащих жидкостях, которые появились в продаже в качестве пищевых добавок, под видом ароматизаторов для выпечки. Спиртосодержащие жидкости расфасованы в стеклянную и пластиковую тару объемом от 0,5 до 1,5 литра. При этом оформление бутылок с этикетками «Коньячная», «Хлебная» и тому подобные напоминает обычный алкоголь.

    Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен в конце декабря 2016 года после массового отравления в Иркутске средством для ванны «Боярышник». Спустя месяц ограничение продлили еще на 60 дней.

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