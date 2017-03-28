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  • 28.03, 22:30
    Вдова Виктора Конецкого подарила петербургскому музею блокадные рисунки писателя. Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, выставки и музеи, литература, писатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Вдова Виктора Конецкого подарила петербургскому музею блокадные рисунки писателя

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    Вдова Виктора Конецкого подарила петербургскому музею блокадные рисунки писателя

    Вдова Виктора Конецкого подарила петербургскому музею блокадные рисунки писателя

      В музее обороны и блокады Ленинграда почтили память выдающегося и многогранного писателя Виктора Конецкого.

      Будущий моряк, а тогда 12-летний мальчик, в родном городе пережил самую страшную блокадную зиму 1941 года. А сегодня на встрече с курсантами морского училища вдова писателя-мариниста Татьяна передала в дар музею пять рисунков кисти юного Конецкого. Все они выполнены в тяжелые военные годы. А несколько созданы до эвакуации в коммунальной квартире на Адмиралтейском канале.

      В детстве Виктор Конецкий мечтал стать художником, но волею судьбы выбрал флот и никогда не жалел об этом. При этом увлечение живописью осталось у него на всю жизнь.

      Однако широкой публике Виктор Конецкий известен благодаря своим книгам. Он автор более 50 литературных произведений. Многие, например восьмитомный роман-странствие «За доброй надеждой», изданы не только в России, но и за рубежом. Конецкий был автором и сценариев культовых советских фильмов. Среди них «Полосатый рейс», «Тридцать три» и «Путь к причалу».

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