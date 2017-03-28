Вдова Виктора Конецкого подарила петербургскому музею блокадные рисунки писателя

В музее обороны и блокады Ленинграда почтили память выдающегося и многогранного писателя Виктора Конецкого.

Будущий моряк, а тогда 12-летний мальчик, в родном городе пережил самую страшную блокадную зиму 1941 года. А сегодня на встрече с курсантами морского училища вдова писателя-мариниста Татьяна передала в дар музею пять рисунков кисти юного Конецкого. Все они выполнены в тяжелые военные годы. А несколько созданы до эвакуации в коммунальной квартире на Адмиралтейском канале.



В детстве Виктор Конецкий мечтал стать художником, но волею судьбы выбрал флот и никогда не жалел об этом. При этом увлечение живописью осталось у него на всю жизнь.



Однако широкой публике Виктор Конецкий известен благодаря своим книгам. Он автор более 50 литературных произведений. Многие, например восьмитомный роман-странствие «За доброй надеждой», изданы не только в России, но и за рубежом. Конецкий был автором и сценариев культовых советских фильмов. Среди них «Полосатый рейс», «Тридцать три» и «Путь к причалу».