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  • 28.03, 22:30

    Госдеп: Тиллерсон намерен призвать НАТО надавить на Россию

    6 комментариев

    Госдеп: Тиллерсон намерен призвать НАТО надавить на Россию

    Госдеп: Тиллерсон намерен призвать НАТО надавить на Россию

    Высокопоставленный представитель Госдепа заявил о необходимости давления на Россию и не исключил предоставления Украине оборонительных вооружений.

    По словам сотрудника Госдепа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет говорить об отношениях с Россией на встрече с коллегами из стран — членов НАТО в Брюсселе. В частности, Тиллерсон, сообщил американский дипломат, собирается указать на «необходимость для НАТО оказывать давление на Россию, чтобы положить конец ее агрессии против соседей и добиться выполнения минских обязательств».

    Также в Госдепе сообщили, что Тиллерсон намерен донести до коллег, что у Дональда Трампа есть «две прочные цели», касающиеся НАТО. Первая — это доведение членами Альянса расходов на оборону как минимум до 2% ВВП, а вторая — это расширение роли НАТО в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Кроме того, высокопоставленный представитель Госдепа во время телефонного брифинга заявил, что в Вашингтоне продолжается обсуждение вопроса о поставках Украине оборонительных вооружений. Он подчеркнул, что пока решение не принято, «идет внутреннее обсуждение по поводу конкретных путей, как это сделать», сообщает «Интерфакс».

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