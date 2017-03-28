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  • 28.03, 22:30
    За день в Петербурге весна несколько раз сменялась зимой. Санкт-Петербург, весна, погода, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    За день в Петербурге весна несколько раз сменялась зимой

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    За день в Петербурге весна несколько раз сменялась зимой

    За день в Петербурге весна несколько раз сменялась зимой

      В социальных сетях главной новостью Петербурга второй день подряд остается погода.

      Пользователи обсуждают частые снегопады и делятся фотографиями занесенных улиц города. На снимках можно увидеть не по сезону закутанных людей и даже небольшого снеговика. Снег, переходящий в мокрый дождь и солнце днем сменяли друг друга каждые полчаса.

      Петербуржцы отмечают, что такого не было даже зимой. Завораживающий снегопад сегодня произвел впечатление не только на прохожих, но и на служителей искусства — сотрудников Эрмитажа. В аккаунте музея в Instagram появился романтичный видеоролик.

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