За день в Петербурге весна несколько раз сменялась зимой

В социальных сетях главной новостью Петербурга второй день подряд остается погода.
Пользователи обсуждают частые снегопады и делятся фотографиями занесенных улиц города. На снимках можно увидеть не по сезону закутанных людей и даже небольшого снеговика. Снег, переходящий в мокрый дождь и солнце днем сменяли друг друга каждые полчаса.
Петербуржцы отмечают, что такого не было даже зимой. Завораживающий снегопад сегодня произвел впечатление не только на прохожих, но и на служителей искусства — сотрудников Эрмитажа. В аккаунте музея в Instagram появился романтичный видеоролик.
Петербуржцы отмечают, что такого не было даже зимой. Завораживающий снегопад сегодня произвел впечатление не только на прохожих, но и на служителей искусства — сотрудников Эрмитажа. В аккаунте музея в Instagram появился романтичный видеоролик.
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