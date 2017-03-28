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  • 28.03, 21:00
    Петербургские экологи просят проверить еще два контракта по делу о хищениях в «Красном Бору». Ленинградская область, Санкт-Петербург, аресты, хищения, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургские экологи просят проверить еще два контракта по делу о хищениях в «Красном Бору»

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    Петербургские экологи просят проверить еще два контракта по делу о хищениях в «Красном Бору»

    Петербургские экологи просят проверить еще два контракта по делу о хищениях в «Красном Бору»

      Многолетняя борьба активистов-экологов за прекращение работы полигона «Красный Бор» в Ленобласти вышла на новый уровень. От проверок и штрафов следственные органы перешли к возбуждению уголовных дел и к арестам.

      Пока в деле об аресте бизнесмена Андрея Градобоева фигурирует только компания «ЭкоГрадСтрой», которая в 2014 году заключила два договора на сумму почти 60 миллионов рублей. Подрядчик должен был рекультивировать аварийные выходы токсичных отходов с закрытых карт и построить на отдельной территории новые специальные резервуары.

      Работы проводили в 2015-м, а год спустя активисты сняли кадры, на которых видно, что стены котлована местами обвалились и треснули. А именно там могли бы временно храниться отходы и загрязненные ими воды закрытого полигона.

      Экологи также просили правоохранительные органы проверить исполнение двух других контрактов с компанией «СК Экспресс» еще на 38 миллионов рублей, которая должна была отремонтировать подъездные дороги к картам и укрепить дамбы.

      Их состояние после проведенных работ тоже попало в объективы камер активистов: защитная насыпь выглядит не очень надежной, и содержимое угрожает попасть в магистральный канал, а потом и в Балтику. То, что последствия могут быть страшными, подтвердил своим решением и Ростехнадзор, отозвав разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.

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