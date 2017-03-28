Новое извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео

Самый активный вулкан Европы вновь радует нас великолепным зрелищем.

70 вулканы

извержения

Италия

Поднявшаяся из глубин Земли раскаленная магма перелилась через край одного из кратеров на вершине Этны и потекла вниз по склону. Желто-красная река лавы прокладывает себе русло в застывших вулканических породах.



Совсем недавно журналисты в погоне за эффектными кадрами поднялись на Этну и едва не поплатились жизнью, попав под выброс камней и пепла. Поэтому власти Сицилии категорически запретили подниматься на гору выше отметки 2,920 метра даже в сопровождении гидов. Свободный доступ ограничен конечным пунктом канатной дороги на высоте два с половиной километра.