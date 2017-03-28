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  • 28.03, 20:59
    Кинозвезды собрались на юбилейную церемонию вручения «Ники». Ника, кино, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кинозвезды собрались на юбилейную церемонию вручения «Ники»

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    Кинозвезды собрались на юбилейную церемонию вручения «Ники»

    Кинозвезды собрались на юбилейную церемонию вручения «Ники»

      Сегодня в Москве назовут победителей национальной кинопремии «Ника». 30-я церемония вручения наград начинается в театре Моссовета.

      Позолоченную статуэтку крылатой богини победы ежегодно получают лучшие режиссеры, актеры, операторы, сценаристы, художники по костюмам. Победителей определяют тайным голосованием киноакадемики, а это более 600 человек. На то, чтобы сделать свой выбор, у них был целый месяц.

      Кто из кинозвезд прошел по красной дорожке? И какие фильмы среди фаворитов? Ответы на эти и другие вопросы — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

      Организаторы уже сообщили, что церемония вручения премии «Ника» будет достаточно консервативной. Посмотреть ее можно будет на НТВ в 00:05 мск 30 марта. А в воскресенье, 2 апреля, НТВ покажет фильм Николая Хомерики «Ледокол», который попал в лонг-лист «Ники».

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