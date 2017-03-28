Кинозвезды собрались на юбилейную церемонию вручения «Ники»

Сегодня в Москве назовут победителей национальной кинопремии «Ника».
30-я церемония вручения наград начинается в театре Моссовета.
Позолоченную статуэтку крылатой богини победы ежегодно получают лучшие режиссеры, актеры, операторы, сценаристы, художники по костюмам. Победителей определяют тайным голосованием киноакадемики, а это более 600 человек. На то, чтобы сделать свой выбор, у них был целый месяц.
Кто из кинозвезд прошел по красной дорожке? И какие фильмы среди фаворитов? Ответы на эти и другие вопросы — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
Организаторы уже сообщили, что церемония вручения премии «Ника» будет достаточно консервативной. Посмотреть ее можно будет на НТВ в 00:05 мск 30 марта. А в воскресенье, 2 апреля, НТВ покажет фильм Николая Хомерики «Ледокол», который попал в лонг-лист «Ники».
Кто из кинозвезд прошел по красной дорожке? И какие фильмы среди фаворитов? Ответы на эти и другие вопросы — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
Организаторы уже сообщили, что церемония вручения премии «Ника» будет достаточно консервативной. Посмотреть ее можно будет на НТВ в 00:05 мск 30 марта. А в воскресенье, 2 апреля, НТВ покажет фильм Николая Хомерики «Ледокол», который попал в лонг-лист «Ники».
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