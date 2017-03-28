Депутаты: политика не должна помешать референдуму о судьбе Исаакия

Оппозиционные петербургские депутаты рады решению избиркома насчет плебисцита по Исаакию. Однако они надеются на то, что политические разногласия не станут преградой для референдума.
Одобрение избиркомом Петербурга референдума о судьбе Исаакиевского собора вновь затронуло важную тему. Она касается волеизъявления горожан по наиболее острым вопросам. Станет ли это новой петербургской тенденцией пока неизвестно. Всё напрямую зависит от депутатов.
В ближайшее время документы о согласованном сегодня референдуме передадут в Законодательное собрание. При этом в Мариинском дворце до сих пор лежат бумаги о проведении всенародного голосования о наименовании моста через Дудергофский канал именем Ахмата Кадырова.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы знаем, что большинство депутатов выступает за передачу Исаакиевского собора церкви. Здесь перед ними самими будет стоять довольно сложная дилемма. Они так часто говорят от имени народа, что мне любопытно, как же они будут аргументировать, что тот самый народ не может решить этот вопрос. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, но не очень надеемся на то, что этот вопрос будет решаться исключительно в правовом ключе, а не в политическом».
Напомним: активисты предлагают петербуржцам ответить всего на один вопрос: согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор остался музеем, но при этом в нем была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний. А заодно высказаться о судьбе Спаса на крови и Петропавловского собора.
В ближайшее время документы о согласованном сегодня референдуме передадут в Законодательное собрание. При этом в Мариинском дворце до сих пор лежат бумаги о проведении всенародного голосования о наименовании моста через Дудергофский канал именем Ахмата Кадырова.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы знаем, что большинство депутатов выступает за передачу Исаакиевского собора церкви. Здесь перед ними самими будет стоять довольно сложная дилемма. Они так часто говорят от имени народа, что мне любопытно, как же они будут аргументировать, что тот самый народ не может решить этот вопрос. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, но не очень надеемся на то, что этот вопрос будет решаться исключительно в правовом ключе, а не в политическом».
Напомним: активисты предлагают петербуржцам ответить всего на один вопрос: согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор остался музеем, но при этом в нем была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний. А заодно высказаться о судьбе Спаса на крови и Петропавловского собора.
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