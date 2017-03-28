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  • 28.03, 21:00
    Порошенко не в состоянии контролировать радикалов, атакующих российский бизнес. банки, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Порошенко не в состоянии контролировать радикалов, атакующих российский бизнес

    3 комментария

    Порошенко не в состоянии контролировать радикалов, атакующих российский бизнес

    Порошенко не в состоянии контролировать радикалов, атакующих российский бизнес

      Российские банки сворачивают бизнес на Украине. О продаже своего дочернего предприятия объявил «Сбербанк», переговоры с потенциальными покупателями ведут ВТБ и «Внешэкономбанк». Все это происходит на фоне введенных Киевом санкций и давления со стороны уличных радикалов.

      Тем временем националисты, действующие при откровенном попустительстве власти, уже пошли в атаку и на торговые сети с российским капиталом. О том, что Украина превратилась в страну с нулевой инвестиционной надежностью, заявили сегодня в Кремле.

      Украинские ультрапатриоты, пройдясь по банкам, теперь пошли по магазинам. Наверное, у «Спортмастера» тоже будут строить стенку и отнюдь не футбольную. А еще прошлись по кофейням «Кофе хауз» и даже в Carlo Pazolini заглянули, хотя компания эта и не российская. В общем, пока кредитам МВФ на Украине говорят welcome, деньгам из России кричат: геть!

      И никто в политическом угаре не думает, чем это аукнется для украинской экономики. А ведь по официальным данным украинского же Госстата в прошлом году деньги из России составили почти 40% всех иностранных инвестиций в страну. Теперь же логика политической борьбы подсказывает радикалам, что ради власти можно пожертвовать благосостоянием. А все эксперты единодушно дают прогнозы от стагнации до реального падения ВВП. В общем, в любом случае экономика будет в минусе.

      Президент Порошенко между тем молчит, сохраняя этот буйный статус-кво. Как бизнесмен он, вероятно, понимает экономические последствия, но как политик просто ничего не может сделать. Пытался уже как-то блокаду Донбаса притормозить.

      Руслан Бортник, политолог: «Президент попытался разогнать блокаду, в итоге едва не получил третий Майдан, получил захваты администраций, всего остального и вынужден был согласиться с требованиями радикалов. Если он сделает то же самое в отношении банков, повторится та же самая история. Президент сегодня только условно управляет страной. В темах, которые касаются России, патриотизма, радикализма президент не контролирует ситуацию. Здесь реальная власть находится в руках радикалов».

      Впрочем, у экспертов есть и более прозаическая версия происходящего, в которой политика — лишь предлог. Вполне вероятно, что давление на российский бизнес — всего лишь предпродажная подготовка. Просто уронить стоимость активов, чтобы нужные люди скупили их подешевле, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.



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