Чиновник из Карачаево-Черкесии устроил стрельбу на свадьбе: видео

В Карачаевске высокопоставленные чиновники отметили свадьбу друга стрельбой на оживленной трассе.

Пассажир одной из иномарок из свадебного кортежа выпустил в воздух целую очередь из охотничьего карабина. При этом тонированный автомобиль двигался задним ходом и едва не сбил пожилого мужчину.



Свадебный переполох мог устроить сотрудник Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики Радмир Гербеков. А вот в Сеть видео с запрещенной стрельбой попало благодаря другому чиновнику — начальнику земельного отдела администрации Карачаевска Умару Караеву. Правда, сразу после шумихи он удалил ролик.



Сейчас эту информацию проверяют полицейские. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.