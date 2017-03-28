Чиновник из Карачаево-Черкесии устроил стрельбу на свадьбе: видео

В Карачаевске высокопоставленные чиновники отметили свадьбу друга стрельбой на оживленной трассе.
Пассажир одной из иномарок из свадебного кортежа выпустил в воздух целую очередь из охотничьего карабина. При этом тонированный автомобиль двигался задним ходом и едва не сбил пожилого мужчину.
Свадебный переполох мог устроить сотрудник Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики Радмир Гербеков. А вот в Сеть видео с запрещенной стрельбой попало благодаря другому чиновнику — начальнику земельного отдела администрации Карачаевска Умару Караеву. Правда, сразу после шумихи он удалил ролик.
Сейчас эту информацию проверяют полицейские. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Свадебный переполох мог устроить сотрудник Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики Радмир Гербеков. А вот в Сеть видео с запрещенной стрельбой попало благодаря другому чиновнику — начальнику земельного отдела администрации Карачаевска Умару Караеву. Правда, сразу после шумихи он удалил ролик.
Сейчас эту информацию проверяют полицейские. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Комментарии