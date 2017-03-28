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  • 28.03, 20:59
    Чиновник из Карачаево-Черкесии устроил стрельбу на свадьбе: видео. Карачаево-Черкесия, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Чиновник из Карачаево-Черкесии устроил стрельбу на свадьбе: видео

    2 комментария
    Чиновник из <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr> устроил стрельбу на свадьбе: видео

    Чиновник из Карачаево-Черкесии устроил стрельбу на свадьбе: видео

    Чиновник из <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr> устроил стрельбу на свадьбе: видео

      В Карачаевске высокопоставленные чиновники отметили свадьбу друга стрельбой на оживленной трассе.

      Пассажир одной из иномарок из свадебного кортежа выпустил в воздух целую очередь из охотничьего карабина. При этом тонированный автомобиль двигался задним ходом и едва не сбил пожилого мужчину.

      Свадебный переполох мог устроить сотрудник Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики Радмир Гербеков. А вот в Сеть видео с запрещенной стрельбой попало благодаря другому чиновнику — начальнику земельного отдела администрации Карачаевска Умару Караеву. Правда, сразу после шумихи он удалил ролик.

      Сейчас эту информацию проверяют полицейские. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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