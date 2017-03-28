Автохам с битой напал на автомобиль «Почты России»: видео

Агрессивный водитель иномарки средь бела дня напал на сотрудника почты. Еще во время движения он достал биту и через окно нанес несколько ударов по УАЗу.

Что стало причиной дорожного инцидента, сейчас выясняют полицейские. Они начали проверку. И теперь ждут результаты экспертизы, после чего, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело.



На кадрах видеозаписи, которая и стала поводом для проверки в МВД, видно, как водитель иномарки битой наносит удары по двери почтового УАЗа. Шофер выходит, и тогда модой человек набрасывается уже на него. После чего быстро садится в свою машину и уезжает. Его пытаются догнать очевидцы.



47-летний Константин Девяткин сейчас с тяжелой травмой головы в больнице. Говорит, от сильнейшего удара даже на время потерял сознание. Госномер машины нападавшего хорошо запомнили свидетели инцидента. Хозяином серой иномарки оказался 20-летний Вячеслав Груздев. Как потом выяснилось, молодому человеку не понравилось, что УАЗ, отъезжающий от почтового отделения, помешал ему перестроиться в крайний правый ряд. Вместо того чтобы пропустить «буханку», 20-летний Груздев решил водителя проучить.



Сразу после нападения Вячеслав Груздев удалил все свои страницы в социальных сетях. Оборону в его квартире стойко держат беременная жена и мать. Впрочем, полицейским с Груздевым все-таки удалось пообщаться. После так водитель почтовой машины написал заявление.



Если медики решат, что здоровью водителя почтового УАЗа был причинен тяжкий вред здоровью против Груздева могут возбудить уголовное дело, передает корреспондент НТВ Илья Ушенин.



