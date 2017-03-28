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  • 28.03, 19:28

    Лионель Месси дисквалифицирован ФИФА

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    Лионель Месси дисквалифицирован ФИФА

    Лионель Месси дисквалифицирован ФИФА

    Звезда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча.

    ФИФА приняла решение отстранить знаменитого футболиста за то, что он оскорбил линейного арбитра во время отборочного матча ЧМ-2018 со сборной Чили. Также Месси оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков (10,2 тыс. долларов).

    Таким образом, Месси не сможет помочь Аргентине в матчах с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу.

    Отметим, что аргентинцы переиграли чилийцев со счетом 1:0. Автором единственного года стал форвард «Барселоны».

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