Лионель Месси дисквалифицирован ФИФА

Звезда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча.
ФИФА приняла решение отстранить знаменитого футболиста за то, что он оскорбил линейного арбитра во время отборочного матча ЧМ-2018 со сборной Чили. Также Месси оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков (10,2 тыс. долларов).
Таким образом, Месси не сможет помочь Аргентине в матчах с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу.
Отметим, что аргентинцы переиграли чилийцев со счетом 1:0. Автором единственного года стал форвард «Барселоны».
Таким образом, Месси не сможет помочь Аргентине в матчах с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу.
Отметим, что аргентинцы переиграли чилийцев со счетом 1:0. Автором единственного года стал форвард «Барселоны».
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