Выставка Константина Сомова вызвала ажиотаж в Петербурге

Более трех тысяч петербуржцев за три дня побывали на выставке работ знаменитого художника из объединения «Мир искусства» в одной из галерей на Фонтанке.

Экспозиция знаменитого мирискусника, не успев открыться, уже вызвала ажиотаж среди ценителей живописи. Столь живой интерес связан с тем, что последние ретроспективные выставки художника проходили в 1969 году.



Тогда отмечалось 100-летие декадента и денди Сомова. Подобно многим представителям художественного объединения «Мир искусства» мастер обращался к образам прошлого, создавая картины утонченные и порой напоминавшие холсты XVIII века.



Небольшой KGallery удалось собрать работы разных периодов из российских и зарубежных коллекций, в том числе Русского музея. Есть в экспозиции и редкая фарфоровая композиция на камне, выпущенная Императорским фарфоровым заводом.



Но особенно высоко ценилась книжная графика художника. В том числе эротические иллюстрации к сборнику «Книга Маркизы». Находясь уже в эмиграции в Париже, Сомов создал ряд провокационных произведений, воспевающих красоту молодого тела. Эти работы также представлены на выставке.