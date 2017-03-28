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  • 28.03, 19:28
    Выставка Константина Сомова вызвала ажиотаж в Петербурге. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Выставка Константина Сомова вызвала ажиотаж в Петербурге

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    Выставка Константина Сомова вызвала ажиотаж в Петербурге

    Выставка Константина Сомова вызвала ажиотаж в Петербурге

      Более трех тысяч петербуржцев за три дня побывали на выставке работ знаменитого художника из объединения «Мир искусства» в одной из галерей на Фонтанке.

      Экспозиция знаменитого мирискусника, не успев открыться, уже вызвала ажиотаж среди ценителей живописи. Столь живой интерес связан с тем, что последние ретроспективные выставки художника проходили в 1969 году.

      Тогда отмечалось 100-летие декадента и денди Сомова. Подобно многим представителям художественного объединения «Мир искусства» мастер обращался к образам прошлого, создавая картины утонченные и порой напоминавшие холсты XVIII века.

      Небольшой KGallery удалось собрать работы разных периодов из российских и зарубежных коллекций, в том числе Русского музея. Есть в экспозиции и редкая фарфоровая композиция на камне, выпущенная Императорским фарфоровым заводом.

      Но особенно высоко ценилась книжная графика художника. В том числе эротические иллюстрации к сборнику «Книга Маркизы». Находясь уже в эмиграции в Париже, Сомов создал ряд провокационных произведений, воспевающих красоту молодого тела. Эти работы также представлены на выставке.

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