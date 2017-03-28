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  • 28.03, 19:28

    Саакашвили нашел работу на украинском ТВ

    4 комментария
    Саакашвили нашел работу на украинском ТВ

    Саакашвили нашел работу на украинском ТВ

    Саакашвили нашел работу на украинском ТВ
  • Фото: Mikheil Saakashvili /facebook.com

    • Михаил Саакашвили стал ведущим еженедельного ток-шоу «Другая Украина» на телеканале Zik.

    Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной администрации в своем Facebook заявил, что уже записал первый выпуск, который получился «очень острым».

    Сьогодні пообідав з декількома послами в резиденції посла Швеції. Європейські дипломати організували зустріч, щоб погово…

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 27 марта 2017 г.

    Также Саакашвили опубликовал фото со съемочной площадки. На одной из них политик стоит рядом с собачьей будкой. Не исключено, что такая декорация стала отсылкой к резонансному заявлению Петра Порошенко, который обвинил людей, которые «и будки не построили», в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

    Напомним, Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области в ноябре прошлого года. Свой шаг политик объяснил тем, что не может бороться с коррупцией, поскольку к ней причастно высшее руководство страны.

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