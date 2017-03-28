Саакашвили нашел работу на украинском ТВ

Михаил Саакашвили стал ведущим еженедельного
ток-шоу «Другая Украина» на телеканале Zik.
Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной администрации в своем Facebook заявил, что уже записал первый выпуск, который получился «очень острым».
Также Саакашвили опубликовал фото со съемочной площадки. На одной из них политик стоит рядом с собачьей будкой. Не исключено, что такая декорация стала отсылкой к резонансному заявлению Петра Порошенко, который обвинил людей, которые «и будки не построили», в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
Напомним, Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области в ноябре прошлого года. Свой шаг политик объяснил тем, что не может бороться с коррупцией, поскольку к ней причастно высшее руководство страны.
Сьогодні пообідав з декількома послами в резиденції посла Швеції. Європейські дипломати організували зустріч, щоб погово…Опубликовано Mikheil Saakashvili 27 марта 2017 г.
Также Саакашвили опубликовал фото со съемочной площадки. На одной из них политик стоит рядом с собачьей будкой. Не исключено, что такая декорация стала отсылкой к резонансному заявлению Петра Порошенко, который обвинил людей, которые «и будки не построили», в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
Напомним, Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области в ноябре прошлого года. Свой шаг политик объяснил тем, что не может бороться с коррупцией, поскольку к ней причастно высшее руководство страны.
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