В Италии грабители пытались украсть гроб с телом основателя Ferrari

Итальянские полицейские сумели предотвратить кражу гроба с останками основателя компании Ferrari Энцо Феррари, который похоронен в итальянском городе Модена.
Как сообщает издание Corriere della Sera, преступная группировка планировала выкрасть тело Энцо Феррари и впоследствии потребовать выкуп у его семьи либо руководства самой компании. Всего под подозрением полицейских находились 45 выходцев из северных областей Италии и с острова Сардиния. Однако по итогам расследования были арестованы лишь несколько человек.
Сообщается, что арестованные также промышляли торговлей наркотиками. Другие подробности пока не известны.
Энцо Феррари начинал свою карьеру как пилот гоночной команды Alfa Romeo. В 1929 году Феррари создал собственную команду Scuderia Ferrari, которая превратилась в будущем в лабораторию автомобилестроения. Феррари скончался в возрасте 90 лет и был похоронен в итальянском городе Модена.
Сообщается, что арестованные также промышляли торговлей наркотиками. Другие подробности пока не известны.
Энцо Феррари начинал свою карьеру как пилот гоночной команды Alfa Romeo. В 1929 году Феррари создал собственную команду Scuderia Ferrari, которая превратилась в будущем в лабораторию автомобилестроения. Феррари скончался в возрасте 90 лет и был похоронен в итальянском городе Модена.
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